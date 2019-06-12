Прокурор попросил для Молдомусы Конгантиева 6 лет тюрьмы

Сегодня, 11 июня, в Первомайском райсуде Бишкека рассматривалось судебное дело экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева.

Прокурор попросил приговорить указанного гражданина к 6 годам тюрьмы и штрафу в размере 100 тыс. сомов.

На следующем судебном заседании, которое состоится 19 июня, Конгантиеву будет предоставлено последнее слово.

Напомним, уголовное дело на экс-главу МВД Конгантиева было возбуждено по событиям 24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года по статьям 305-316 УК КР.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org