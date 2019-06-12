Депутат: "В стране кредиты получают 863 тыс. семей"

В Кыргызстане кредиты получают 863 тыс. семей, сообщил на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сегодня, 11 июня, депутат Акылбек Жапаров.

"Двадцать лет назад наши граждане не знали, как вкладывать деньги, что такое бизнес. На сегодняшний день в Кыргызстане кредиты получают 863 тыс. семей. Однако только 3-4% кредитополучателей выплачивают своевременно, в стране не хватает денег", - сказал Жапаров.

На заседании комитета заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2018 год.

Источник: super.kg, gezitter.org