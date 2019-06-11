Милиция установила участников ожесточенной массовой драки в 3-м микрорайоне Бишкека

В 3-м микрорайоне Бишкека на выходных произошла массовая драка. Факт драки был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района по статье "Хулиганство" УК КР, милиция разыскивала участников потасовки.



Сегодня, 11 июня, сотрудники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района Бишкека сообщили, что участники групповой драки выявлены и установлены.

9 июня 2019 года в ряде СМИ и социальных сетях было опубликовано видео групповой драки на стоянке возле одного из увеселительных заведений в 3-м микрорайоне Бишкека. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека по признакам преступления, предусмотренного ст. 266 ч. 2 п. 1 УК Кыргызской Республики, начато досудебное производство.

"До сих пор никто с заявлениями в службу "102" и милицию не обращался", - сообщили в ГУВД Бишкека.

"В целях раскрытия происшествия сотрудники СКМ УВД Октябрьского района Бишкека установили, что первый конфликт произошел 8 июня 2019 года в 2:01 ночи. Никто из граждан не обращался в милицию, не было вызовов и обращений в медицинские учреждения. Следует отметить, что после публикаций видео в ряде СМИ участники драки начали скрываться от органов милиции. Но усилиями круглосуточных поисковых мер сотрудниками службы криминальной милиции УВД Октябрьского района Бишкека удалось выявить и установить участников конфликта. Ими оказались жители Бишкека М. У., 1983 года рождения, и М. Н., 1986 года рождения. Они были доставлены в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека. Однако они категорически отказались от дачи заявлений, после чего были допрошены и отпущены под обязательство о явке в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека", - говорится в сообщении.



В этот же день, 9 июня, в СМИ и социальных сетях было опубликовано еще одно видео групповой драки на стоянке возле одного из увеселительных заведений, расположенного также в 3-м микрорайоне. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека по признакам преступления, предусмотренного ст. 266 ч. 2 УК Кыргызской Республики, начато досудебное производство. От граждан по указанному факту также никакого заявления в УВД Октябрьского района Бишкека не поступало, в медицинские учреждения никто не обращался.

Оперативники СКМ УВД Октябрьского района Бишкека установили, что второй конфликт произошел 9 июня в 3:30 ночи. Были выявлены и установлены участники происшествия: Т. Р., 2000 года рождения, уроженец Бишкека, С. А., 1999 года рождения, уроженец Бишкека, и М. В., 2000 года рождения, уроженец Чуйской области. Они были доставлены в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека.

"Но они также категорически отказались писать заявления, после чего были допрошены и отпущены под обязательство о явке в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека", - отметили в ГУВД столицы.

В настоящее время в рамках досудебного производства ведутся дополнительные поисковые и оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и установлению остальных участников группового конфликта.

"Ранее следственной службой УВД Октябрьского района Бишкека неоднократно выносились постановления в отношении бара "Зимняя Бухта", были направлены представления в Октябрьскую районную администрацию Бишкека для проведения профилактических бесед с администрацией увеселительного заведения о недопущении подобных фактов", - подчеркнули в пресс-службе.

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