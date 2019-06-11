Состояние Зарылбека Рысалиева тяжелое. Ему запретили использовать телефон

Состояние госпитализированного депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева тяжелое, сообщила порталу SUPER.KG замглавврача Клинической больницы Управделами президента и правительства Александра Олексюк.

По ее словам, Рысалиев остается в реанимационном отделении. "Он говорит понятно, но медленно. Завтра мы созываем консилиум для определения дальнейшей тактики лечения. Пока что неизвестно, когда он выйдет из больницы", - сказала Олексюк.

Телефон Зарылбека Рысалиева с раннего утра остается отключенным. Врачи запретили ему использовать телефон.

Депутат почувствовал себя плохо 7 июня во время допроса по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева и был доставлен в больницу. Вечером того дня Рысалиев говорил, что у него повысилось артериальное давление и его состояние удовлетворительное.

Во время скандального случая с освобождением из тюрьмы и вылетом из страны Азиза Батукаева Рысалиев был председателем Государственной службы исполнения наказание.

История вопроса:

По незаконному освобождению Батукаева 16 мая были задержаны и водворены в СИЗО-1 экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев.

До того по делу Батукаева были задержаны врач Эмиль Макимбетов и лаборант Ирина Цопова. Затем в рамках данного дела была рассмотрена мера пресечения ещё трёх врачей, они водворены в следственный изолятор.

21 мая был задержан бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и взят под стражу до 26 июня. Мера пресечения была изменена в связи с тем, что он заключил сделку со следствием.

4 июня была задержана экс-генпрокурор Аида Салянова, она будет находиться под стражей до 26 июня.

Источник: super.kg, gezitter.org/