Мурат Примбердиев стал президентом аэропорта «Манас»

Мурат Примбердиев был назначен на должность президента ОАО «Международный аэропорт Манас», председателем органа правления.
Об этом сообщили из пресс-службы упомянутого учреждения.
Мурат Примбердиев пришел на эту должность благодаря поддержке большинства членов совета директоров предприятия, с согласия премьер-министра.
По правилам глава предприятия утверждается при наличии письма-согласия со стороны премьер-министра, предложения Фонда управления госимуществом, одобрения совета директоров.
Ранее эту должность занимал Нурлан Акматов.
Источник: газета «Мантыш» №18 от 11.06.2019 / стр. 5, gezitter.org/
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