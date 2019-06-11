Мурат Примбердиев стал президентом аэропорта «Манас»

Мурат Примбердиев был назначен на должность президента ОАО «Международный аэропорт Манас», председателем органа правления.

Об этом сообщили из пресс-службы упомянутого учреждения.

Мурат Примбердиев пришел на эту должность благодаря поддержке большинства членов совета директоров предприятия, с согласия премьер-министра.

По правилам глава предприятия утверждается при наличии письма-согласия со стороны премьер-министра, предложения Фонда управления госимуществом, одобрения совета директоров.

Ранее эту должность занимал Нурлан Акматов.

Источник: газета «Мантыш» №18 от 11.06.2019 / стр. 5, gezitter.org/