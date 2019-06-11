Очередная победа Валентины

9 июня президент Сооронбай Жээнбеков по телефону поздравил чемпионку мира по смешанным единоборствам по версии UFC Валентину Шевченко с защитой титула на турнире UFC 238 в Чикаго.
«Дорога к чемпионскому титулу не бывает легкой. А защитить, отстоять это звание еще труднее. Но вы довольно легко справились с этой задачей. Было видно, что вы намного лучше подготовлены, чем ваша соперница. Мы верим и знаем, что в будущем вы добьетесь еще больших результатов и покажете всему миру блестящие достижения в спорте», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Валентина Шевченко поблагодарила президента Кыргызской Республики за личное внимание к ее спортивной карьере, поддержку и теплые поздравления, отметив, что она очень благодарна своим соотечественникам из Кыргызстана и болельщикам из всех стран СНГ за их постоянную горячую поддержку.
Напомним, что в рамках турнира UFC 238 в Чикаго Валентина Шевченко нокаутировала спортсменку из США и защитила титул чемпионки мира UFC в наилегчайшем весе.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №43 от 11.06.2019 / стр. 2, gezitter.org/
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