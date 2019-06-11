В правительстве обсудили план безопасных каникул для детей

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела совещание по вопросам обеспечения безопасности детей во время летних каникул и профилактике суицида среди несовершеннолетних.

Об этом 11 июня сообщает пресс-служба правительства.



«Летний период несет в себе не только радость каникул, возможность загорать и купаться, но и высокие риски для детей. Летом дети едут отдыхать в детские лагеря, ходят купаться на речку и водоемы. Всё это в комплексе несет различные угрозы», - отметила она, говорится в сообщении.

Вице-премьер также обратила внимание на необходимость привлечения общественности к вопросам безопасности детей, использования всех имеющихся площадок, включая социальные сети и средства массовой информации, где должны транслироваться социальные образовательные ролики и заставки с предупреждением о мерах безопасности, чтобы их увидели как родители, так и дети.

«Эти меры нужно реализовывать в оперативном порядке, так как родители заняты повседневными заботами, и дети зачастую предоставлены сами себе. Задача государственных органов и органов местного самоуправления - максимально обеспечить безопасный досуг детям. В работе с детьми должны быть задействованы не только летние лагеря, но и спортивные мероприятия на местах, образовательные кружки, библиотеки, джайлоо-садики», - считает А.Омурбекова.

Также вице-премьер отметила проблему подросткового суицида, основными причинами которого являются ссоры с родителями и родственниками, отсутствие понимания и внимания со стороны взрослых, несчастная любовь.

В этой связи, по ее словам, нужно активизировать работу «Горячей линии – 111», чтобы дети в случае необходимости знали куда звонить, и могли получить квалифицированную и психологическую помощь.

Специалисты экологической и технической инспекции должны проверять все места отдыха и развлечения детей, чтобы не повторился случай в городе Балыкчи, где порыв ветра перевернул надувной батут, в результате чего пострадали дети, сказала она.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев предложил привлечь органы местного самоуправления и проводить сходы с населением по проведению разъяснительный работы с родителями о мерах безопасности детей.

«Необходимо организовывать регулярные встречи с гражданами, чтобы сотрудники милиции, Министерства чрезвычайных ситуаций, медики проводили соответствующую разъяснительную работу. Нужно привлечь внимание именно родителей, предупредив возможные риски для детей», - сказал он.

В ходе совещания, как сообщает правительство, стороны также озвучили различные мнения по созданию условий для максимального охвата детей всевозможными видами активного отдыха.

Речь шла об осуществлении рейдовых мероприятий вблизи мест отдыха детей - водные объекты, детские площадки, разработке медиа-плана по информированию населения о мерах по обеспечению безопасности детей, привлечению известных людей, образованию волонтерского движения, раздаче участникам сходов брошюр и информационных листовок.

В качестве эффективных инструментов информирования родителей и детей о мерах безопасности на отдыхе были названы использование смс-оповещения, распечатывания на обратной стороне квитанций по оплате коммунальных услуг и чеков соответствующей информации.

Представители Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что у них имеются готовые ролики о мерах пожарной безопасности и правилах поведения на воде, добавив, что эти материалы будут предоставлены республиканским и региональным телеканалам, сообщает пресс-служба.

По ее данным, по итогам совещания Алтынай Омурбекова поручила разработать План срочных мероприятий по безопасности детей на летний период «За безопасность вместе» и отметила, что наша общая задача сделать каникулы детей максимально приятными, безопасными и интересными.

(АКИpress)