Брат попытался задушить сестру, суд оштрафовал его на 20 тысяч сомов

Токмокский городской суд вынес решение по уголовному делу Айбека (имя изменено, Б.А.Ж), который пытался задушить родную сестру Нургуль (имя изменено, Б.Н. Ж.).
Об этом сообщается в постановлении суда.
Согласно материалам суда, вечером 16 марта Айбек находился в доме у своей родственницы в Токмоке. В тот день между ним и родной сестрой Нургуль возник конфликт, после которого Айбек начал ее душить.
Пострадавшая сообщила, что ее родной брат не смотрит за матерью, которая живет у дочерей. По ее словам, мама хочет вернуться к себе домой, а сын, Айбек, не желает, чтобы она проживала с ним. 16 марта Нургуль находилась у родной сестры в Токмоке, где Айбек после словесной перепалки начал душить ее руками. Отбиваясь, Нургуль повредила руку, когда схватила его за одежду.
Пострадавшая просит суд наказать мужчину по всей строгости закона.
В свою очередь обвиняемый отрицает, что наносил побои сестре. По его словам, ранее Нургуль приезжала к нему домой, когда никого не было, и сломала ноутбук его супруги. Айбек считает, что причиной перепалки стало то, что сестра хочет получить отцовский дом в Кеминском районе, ведь на мужчину подали в суд о его выселении.
Айбек приехал к другой сестре в Токмок, чтобы разобраться в ситуации. Там он планировал встретиться с Нургуль и поговорить, но она начала вести себя неадекватно, оскорбляя, как Айбека, так и его жену. Он хотел успокоить сестру, схватил за шею и оттолкнул.
Суд признал виновным Айбека в совершении проступка и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 сомов.
«Сводка» (АКИpress)
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