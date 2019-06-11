Мэр Сарыбашов ответил депутату на вопрос по сносу дома компании «Евро-Стиль»

В Ошском городском кенеше депутаты 11 июня собрались на очередную сессию.

В ходе сессии депутат Сеиткасым Курбаназаров спросил у мэра города Ош Таалайбека Сарыбашова относительно сноса строящегося жилого дома компанией «Евро-Стиль»: «Уважаемый Таалайбек Насирбекович, хотел затронуть вопрос по сносу жилого дома. Есть ведь закон о поддержке предпринимателей. Прокомментируйте этот вопрос».

На что мэр ответил, что вся работа проводится с соблюдением действующего законодательства. «Этот вопрос поднимался в СМИ, местные жители обращались вплоть до президента. Если построено незаконно, то почему мы не должны его сносить?! Этот строящийся дом возводили незаконно. Если мы не будем предпринимать таких мер, то в городе не будет порядка. Завтра будут строить там, где пожелают. Мы поддерживаем предпринимателей, но все должно быть в рамках закона», - сказал мэр.

Turmush