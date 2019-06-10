«Умное» предложение от Илима…

«Бесплатный совет от меня"...
Общественность до сих пор обсуждает скандал, связанный с получением зарплаты на общую сумму почти в 1 млн сомов Иманкадыр уулу Эрназаром, бывшим заместителем директора ОсОО «КТ Мобайл», сыном свояка главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. Бывший директор ОТРК Илим Карыпбеков рассказал, что нужно сделать, чтобы приостановить среди общественности дискуссии вокруг «свояк гейта». Он иронично заявил: «Бесплатный совет от меня. Нужна новость помощней, чтобы остановить «свояк гейт» и «таможня гейт». Например, нужно добиться расставания певицы Анжелики с Маратом и убедить ее вновь выйти замуж за Урмата. Тогда общественность точно позабудет о гейтах». Кажется, Илим поделился собственным опытом. Когда звучала критика в его адрес, будучи директором ОТРК, возможно, он поднимал шумиху вокруг Анжелики, отводил внимание народа от себя.
Источник: газета «Фабула пресс» №19 от 07.06.2019 / стр. 3, gezitter.org
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