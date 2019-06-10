Адвокат: "Сапар Исаков ведь не запугивал депутатов, приставив пистолет, чтобы заставить принять закон по ТЭЦ"

8 июня, в Бишкеке перед зданием "Форума" проходит митинг СДПК с участием экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Всего участников митинга – около 300 человек. Нурбек Токтакунов, адвокат сидящего под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова, в своем выступлении сказал, что в суде идёт несправедливость.

"Если хотят бороться с коррупцией, то никому не должны давать взятку. Прошел год, как заключён Сапар Исаков. По его делу нет никаких доказательств. Коррупция – незаконное явление в обществе. Все действия Сапара Исакова были на основании закона. Все это решали три парламентских комитета. Именно они принимали решения о законности и выгодности соглашения по ТЭЦ. Почему тогда не привлекают по делу председателей трех парламентских комитетов и тогдашнего спикера? Сапар Исаков ведь не запугивал депутатов, приставив пистолет, чтобы заставить принять закон по ТЭЦ", - сказал Токтакунов.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Источник: super.kg, gezitter.org