8 июня, в Бишкеке перед зданием "Форума" проходит митинг СДПК с участием экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Всего участников митинга – около 300 человек. Нурбек Токтакунов, адвокат сидящего под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова, в своем выступлении сказал, что в суде идёт несправедливость.
"Если хотят бороться с коррупцией, то никому не должны давать взятку. Прошел год, как заключён Сапар Исаков. По его делу нет никаких доказательств. Коррупция – незаконное явление в обществе. Все действия Сапара Исакова были на основании закона. Все это решали три парламентских комитета. Именно они принимали решения о законности и выгодности соглашения по ТЭЦ. Почему тогда не привлекают по делу председателей трех парламентских комитетов и тогдашнего спикера? Сапар Исаков ведь не запугивал депутатов, приставив пистолет, чтобы заставить принять закон по ТЭЦ", - сказал Токтакунов.
Бывший премьер-министр Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Источник: super.kg, gezitter.org
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