В горах Нарына чабаны попали в снежную бурю, один умер

Как сообщает МЧС, в Кочкорском районе на перевал Конок близ зимовки Чалай 8 июня опустился туман и началась сильная снежная буря.

В непогоду попали 5 чабанов перегонявших скот.

В результате, из-за переохлаждения один из сельчан, 51-летний мужчина скончался на месте. Кроме того, 30 овец, 3 лошади и 1 осел упали с обрыва.

Накануне, 9 июня близкие пропавших чабанов обратились в местную службу за помощью. Группа из спасателей и местных жителей выехала на место и, оказав первую помощь пострадавшим, доставила в больницу.

Тело погибшего передано его семье.

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