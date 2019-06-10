В горах Нарына чабаны попали в снежную бурю, один умер

Как сообщает МЧС, в Кочкорском районе на перевал Конок близ зимовки Чалай 8 июня опустился туман и началась сильная снежная буря.
В непогоду попали 5 чабанов перегонявших скот.
В результате, из-за переохлаждения один из сельчан, 51-летний мужчина скончался на месте. Кроме того, 30 овец, 3 лошади и 1 осел упали с обрыва.
Накануне, 9 июня близкие пропавших чабанов обратились в местную службу за помощью. Группа из спасателей и местных жителей выехала на место и, оказав первую помощь пострадавшим, доставила в больницу.
Тело погибшего передано его семье.
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