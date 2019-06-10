В Санкт-Петербурге в больницу попал грудничок с синяком на затылке. Мать - кыргызстанка

В Санкт-Петербурге в больницу госпитализировали грудного ребенка с синяком на затылке и подозрением на травму мозга.
Об этом сообщает портал news-r.ru.
Мать малышки - 35-летняя гражданка Кыргызстана - сообщила врачам, что увидела у девочки на затылке синяк. Женщина отрицает, что могла причинить ребенку травму. И уверяет, что дочь не била и не роняла. Женщина перебралась жить в Петербург в январе текущего года. Где отец ребёнка, неизвестно.
Указано, что врачи детской больницы №1 диагностировали у ребенка много заболеваний, в том числе связанных с мозгом. У девочки геморрагическая болезнь новорожденных, она приводит к несвертываемости крови от недостатка витамина К в организме, также у девочки очаг ишемии в правой затылочной доле мозга и последствия кровоизлияния в оболочке мозга.
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