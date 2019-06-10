Помните женщину, которая не может найти тело умершего ребенка? Теперь ей помогает Бекешев

Женщина, которая не может найти тело умершего в роддоме сына, обратилась за помощью к депутату от фракции СДПК Дастану Бекешеву.

Он пообещал помочь ей. Информацию подтвердил сам парламентарий.

"Я лично ее принял и выслушал. Взял от нее заявление. Отправлю в Генеральную прокуратуру письмо, чтобы наказали Минздрав за волокиту, а также чтобы ускорили следствие по делу. Уже почти год прошел", - пояснил нардеп.



Напомним, в редакцию Кaktus.media обратилась Малика (имя изменено). По словам женщины, в родильном доме у нее умер ребенок при странных обстоятельствах. А сейчас она даже не знает, где тело ее малыша.

В 6-м родильном доме, где рожала женщина, о смерти малыша ей не говорили 13 (!) часов. Врачи это объяснили тем, что их попросил об этом биологический отец ребенка Искенедер, хотя по документам он ребенку никто, да и сама Малика не представляла медикам мужчину как отца малыша. Далее в морге, куда отправили труп новорожденного, Искендер забрал тело ребенка, опять же не имея подтверждающих документов, и написал отказ от вскрытия. Далее, по словам Малики, мужчина похоронил малыша и указал ей не на ту могилу. Это выяснилось при эксгумации трупа. Где на самом деле захоронен ребенок - не известно. При этом следствие по делу, как утверждает Малика, затянулось.



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