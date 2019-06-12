Дамира Мусакеева поместили в камеру с бывшими силовиками

Бывший телохранитель Атамбаева остается в СИЗО, поскольку приговор в отношении него еще не вступил в силу
Бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева, экс-начальника 9-й Службы ГКНБ Дамира Мусакеева еще не определили в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.
- В настоящее время он содержится в СИЗО-1 Бишкека, поскольку приговор еще не вступил в силу, - пояснили в ведомстве.
В Наццентре по предупреждению пыток между тем сообщили Vesti.kg, что Мусакеев содержится в камере с бывшими правоохранителями.
- От Мусакеева жалоб не поступало, - отметили там. - В СИЗО он сидит в одной камере с бывшими сотрудниками силовых структур.
Напомним, в мае текущего года Свердловский районный суд признал Мусакеева виновным и по всем предъявленным ему обвинениям по фактам незаконного распределения служебных квартир приговорил его к 5 годам лишения свободы со штрафом 700 расчетных показателей (70 тыс. сомов).
VESTI.KG
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