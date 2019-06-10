Конфликт в Федерации профсоюзов. Нелегитимный председатель до сих пор не уволен

Члены Федерации профсоюзов не смогли отстранить от должности Мирбека Асанакунова.

Об этом 24.kg рассказали в ФПК.



По данным ФПК, за его увольнение проголосовало простое большинство, но по регламенту и уставу федерации, чтобы уволить ее главу, нужно две трети. Мирбек Асанакунов остался председателем.



Член ФПК Канатбек Осмонов заявил, что Мирбек Асанакунов незаконно занимает пост, несмотря на решение суда.

Члены Федерации профсоюзов не раз выступали за отставку Мирбека Асанакунова. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении главы Федерации профсоюзов по факту подделки документов, но расследование прекратили за истечением срока давности.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/120091/