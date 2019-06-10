За месяц объем воды на Токтогульском водохранилище вырос на 782 млн кубометров

По состоянию на 10 июня объем воды на Токтогульском водохранилище составляет 14 млрд 305 млн кубометров.
Об этом Tazabek сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».
Еще 6 мая объем воды на Токтогульском водохранилище насчитывал 13 млрд 523 млн кубометров, что меньше сегодняшнего показателя на 782 млн кубометров.
За период с 30 апреля по 6 мая объем воды сократился на 17 млн кубометров — с 13 млрд 540 млн кубометров до 13 млрд 523 млн кубов. С 22 по 30 апреля объем воды, наоборот, увеличился на 8 млн кубов — с 13 млрд 492 млн кубов, с 16 по 22 апреля — на 23 млн кубометров или с 13 млрд 469 млн кубов до 13 млрд 492 млн кубов.
По состоянию на 1 января 2019 года отметка Токтогульского водохранилища находилась на уровне 890,23 м с объемом в 16 млрд 777 млн кубометров, что меньше на 913 млн кубометров по сравнению с аналогичной датой 2018 года, составлявшей 17 млрд 690 млн кубометров при отметке 893,64 м.
В конце марта 2018 года объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 14 млрд 500 млн кубометров, 2017 года — 12 млрд 783 млн кубометров, 2016 года — 8 млрд 963 млн кубометров.
Tazabek
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