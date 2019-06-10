Депутат предлагает образовать общественный совет по миграции и делам диаспор при ЖК

На общественное обсуждение выносится проект постановления «Об образовании общественного совета по миграции и делам диаспор при Жогорку Кенеше».
Как говорится в справке-обосновании, в общественный совет войдут сами мигранты, реализующие проекты для соотечественников, и государственные служащие, имеющие отношение к миграции, эксперты.
При президенте КР и правительстве КР образован «Совет по связям с соотечественниками за рубежом». Также профильные комитеты Жогорку Кенеша, депутаты разрабатывают соответствующие законы, за рубежом встречаются с соотечественниками. После этих встреч поручения и исполнения принятых законов возлагаются на Миграционную службу и Министерство иностранных дел, возможности которых ограничены, пишет инициатор Максатбек Эгембердиев (СДПК).
В качестве модели он предлагает взять 1-2 района Кыргызстана, жителей района объединить при одной диаспоральной организации, финансировать юристов и специалистов, которые будут решать вопросы только этого района. Когда проект заработает, можно будет делиться опытом с другими районами.
Проект постановления предлагается в целях решения вопросов миграции и защиты прав и интересов мигрантов, реализации передовых международных моделей, укрепления связей между государственными и местными органами Кыргызской Республики и диаспорами за рубежом, сохранения и распространения кыргызской культуры, языка, истории, традиций за рубежом.
(АКИpress)
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!