Депутат предлагает образовать общественный совет по миграции и делам диаспор при ЖК

На общественное обсуждение выносится проект постановления «Об образовании общественного совета по миграции и делам диаспор при Жогорку Кенеше».

Как говорится в справке-обосновании, в общественный совет войдут сами мигранты, реализующие проекты для соотечественников, и государственные служащие, имеющие отношение к миграции, эксперты.

При президенте КР и правительстве КР образован «Совет по связям с соотечественниками за рубежом». Также профильные комитеты Жогорку Кенеша, депутаты разрабатывают соответствующие законы, за рубежом встречаются с соотечественниками. После этих встреч поручения и исполнения принятых законов возлагаются на Миграционную службу и Министерство иностранных дел, возможности которых ограничены, пишет инициатор Максатбек Эгембердиев (СДПК).

В качестве модели он предлагает взять 1-2 района Кыргызстана, жителей района объединить при одной диаспоральной организации, финансировать юристов и специалистов, которые будут решать вопросы только этого района. Когда проект заработает, можно будет делиться опытом с другими районами.

Проект постановления предлагается в целях решения вопросов миграции и защиты прав и интересов мигрантов, реализации передовых международных моделей, укрепления связей между государственными и местными органами Кыргызской Республики и диаспорами за рубежом, сохранения и распространения кыргызской культуры, языка, истории, традиций за рубежом.

(АКИpress)