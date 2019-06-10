В Красноярске задержан автобус с кыргызстанцами

Госавтоинспекторы Красноярска задержали автобус с техническими неисправностями, в котором находились иностранные граждане.

По данным СМИ, в автобусе находились граждане Кыргызстана.

Как сообщает управление МВД по Красноярскому краю, накануне на ул. Северное шоссе сотрудники ДПС остановили автобус, следовавший из Красноярска в Бишкек. В салоне находилось 33 пассажира, из них 7 детей. При проверке технического состояния автобуса было выявлены неисправности тормозной системы, световых приборов. Кроме этого, на автобусе были установлены шины различных моделей. За данные нарушения инспекторы ДПС составили в отношении водителя административные материалы. Автобус помещен на спецстоянку.

Также при проверке документов полицейские установили, что 2 человека находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«Сводка» (АКИpress)