В Красноярске задержан автобус с кыргызстанцами

Госавтоинспекторы Красноярска задержали автобус с техническими неисправностями, в котором находились иностранные граждане.
По данным СМИ, в автобусе находились граждане Кыргызстана.
Как сообщает управление МВД по Красноярскому краю, накануне на ул. Северное шоссе сотрудники ДПС остановили автобус, следовавший из Красноярска в Бишкек. В салоне находилось 33 пассажира, из них 7 детей. При проверке технического состояния автобуса было выявлены неисправности тормозной системы, световых приборов. Кроме этого, на автобусе были установлены шины различных моделей. За данные нарушения инспекторы ДПС составили в отношении водителя административные материалы. Автобус помещен на спецстоянку.
Также при проверке документов полицейские установили, что 2 человека находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства.
«Сводка» (АКИpress)
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