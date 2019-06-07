Атамекеновцы не смогли поддержать Салянову

Вчера однопартийцы не сгодились привести 100 человек на суд экс-генпрокурора Аиды Саляновой, арестованной на один месяц по делу Азиза Батукаева.
А ведь Салянова рисковала головой за "Ата-Мекен". Где обычно выскакивающие с криками адвокаты Чинара Жакупбекова, Таалайгуль Токтакунова? Почему они не смогли защитить права Саляновой? Вопросов много, ответа нет. Хуже всего пришлось 4-летней дочери и матери Саляновой. Однопартийцы уходят каждый со своими интересами. Если бы Аида айым оставалась в одной команде с Атамбаевым, тогда сейчас президентом была бы Салянова, а не Жээнбеков.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №21 от 07.06.2019/стр.2, gezitter. org
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