«Келесоо», «неправильно мочусь», «штаны вместо юбки»: как чиновники хамят и нападают на журналистов

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгуналы Абдраимова в центре очередного скандала — он отказался давать интервью журналистке, заявив, что ему не понравилось ее… «неприятное лицо».

Elgezit вспоминает все хамства и грубости государственных мужей в адрес журналистов. А также случаи нападения и прочих скандалов, связанных с давлением на свободу слова в стране за последнее время.

Хамство чиновников

«Келесоо, отдыхай» — мастер-класс от отличника образования!

Депутат ЖК, отличник образования Тазабек Икрамов, помимо искусства тонко и глубокомысленно формулировать свои мысли, еще и славиться особой любовью к журналистам. Сначала на просьбу дать комментарий, он нежно назвал корреспондента Sputnik Кыргызстан «келесоо» (придурок, идиот), за то что опубликовали видео, где он выходит из машины, а спустя некоторое время трогательно обругал журналиста этого же издания словами «отдыхай говорю»!

В этой аудиозаписи отличник образования бранит журналист: «Келесоо болсон, келесоо дейм да» (Если ты идиот, то я буду говорить, что ты идиот)

«Эй отдыхай, а…»

2. «Штаны одень вместо юбки»

Специалист отдела контроля Управления землепользования и строительства мэрии столицы Рустам Бейшеналиев попытался выбить микрофон с рук журналистки «Ала-Тоо 24» Бурулай Пусурманкуловой, после чего нахамил и оскорбил ее посоветовав «поменять юбку на штаны». На следующий день его уволили за нарушение этики поведения госслужащего.

3. «Черное облако Чингисхана»

Юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова позвонила главному редактору «Новые лица» Лейле Саралаевой и потребовала бесплатно предоставить ей номера газет. На вопрос с какой целью они требуют внятного ответа не прозвучало, сказали лишь главный редактор обязана предоставить экземпляры.

— Я подчеркнула, что мое СМИ не государственное. Почему мы должны что-то бесплатно давать, с какой целью, ведь государство нам не помогает? — рассказала тогда Лейла Саралаева. Юрист сказала, что государство и не должно нам помогать, а мы должны сказать спасибо, что нам не мешают.

Телефонный разговор журналист записала и выставила на Фейсбук. В ответ юрист Кыял Кенжематова вчинила иск в 57 000 сомов.

«Юрист Минкульта потребовала выплатить компенсацию, заявив, что после моего поста над ней нависло черное облако Чингисхана, она кормящая мать и у нее пропало молоко. Я пыталась с ней помириться. Но не получилось, — рассказала ИА 24 kg Лейла Саралаева.

После вмешательства Независимого союза журналистов Кыял Кенжематова решила отказаться от тяжбы и материальных претензий.

4. «Член ЦИК неправильно мочится в туалете»

Члена Центризбирком Кайрат Осмоналиев в разговоре с корреспондентом ИА 24.kg Юлией Костенко разгорячился и нагрубил журналисту. Речь шла о том, почему эскиз нагрудного знака депутата ЖК не соответствует требованиям. Член ЦИК рассердился и предложил журналистке сходить с ним в туалет и посмотреть правильно ли он мочится там. Потом и вовсе рассвирепел и заявил что он лежит в больнице и потребовал больше ему не звонить. Возможно, после успешного посещения уборной, член ЦИК одумался, перезвонил корреспонденту и извинился.

5. «Лицо мне твое неприятно»

Комментируя ситуацию вокруг конфликта в селе Орок Сокулукского района, полпред Чуйской области Туйгуналы Абдраимов не пожелал давать интервью журналистке, лицо которой ему «не понравилось». Типичное воплощение кыргызского Брэда Питта возжелало общаться с медиа либо государственными, либо с хорошенькими «фейсами». Все остальные оказались ему неприятны…

Нападения на журналистов

Болевой «Роял флеш» от казино

Когда корреспондент «Азаттык» Ыдрыса Исаков вел прямой эфир, снимая заведение, которое по его мнению было запрещенным казино, на него напали сотрудники Службы безопасности. Журналисту порвали костюм, фирменным болевым приемом заломили руку и попытались отобрать телефон. Но не смогли. Журналист написал заявление в милицию и СБшников задержали.

2. Знахарь Хашим Зайналиев: и лечит, и калечит…

Целитель Хашим Зайналиев стал широко известен в 2016 году, после смерти своей пациентки, которую он лечил народными средствами После чего суд запретил ему проводить лечебную практику. Несмотря на это он продолжал «спасать людей» и журналисты телеканала «Апрель» прибыли сделать об этом репортаж. Лекарь неожиданно набросился на журналистов, которые в основном состояли из представительниц слабого пола. Вероятно Зайналиев был уверен, что если даже он покалечит «съемочную братию», то сам их и исцелит.

— Он обозвал нас, набросился, стал выпихивать, спустил с лестницы. Мы чудом не убились, ничего себе не сломали. У меня немного болит рука, небольшие повреждения получила видеокамера», — рассказала корреспондент Юлия Кулешова.

На знахаря пожаловались в милицию, сам он спешно улетел в Оман, спасать человеческие души там.

3. Водитель отличника образования — лучший ученик своего шефа

Не отстал от своего начальника и водитель депутата ЖК Тазабека Икрамова, который трансформировавшись в бойца MMA набросился на журналистов во время съемок рейда проводимого ГУОБДД. Машина народного избранника оказалась затонированной, но водитель и его «братва» активно препятствовал сначала гаишникам, потом журналистам. Ему даже удалось выхватить телефон одного из корреспондентов. Вернуть аппарат смогли только с помощью сотрудников ГАИ. Машину водворили на штрафстоянку, а журналиста Тазабек Икрамов горячо поблагодарил дивным словом «келесоо» (смори выше).

4. «Ты знаешь, кто мой отец?»

Во время рейда по соблюдению правил дорожного движения один из водителей напал на корреспондента New TV Ильяса Балташева, который снимал происходящее на камеру. Агрессор бранился в адрес инспекторов и неистово издавал вопли: «Ты знаешь, кто я такой? Знаешь, кто мой отец?». При этом почему-то размахивая удостоверением специалиста Нацстаткома. Срок которого, как оказалось, истек еще в 2 года назад. Водителя доставили в Наркодиспансер, где и выяснилось что он был пьян. В отношении него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Иски, проверки и прочие давления на СМИ

Иск на 50 миллионов

Корреспондент «Азаттыка» Ыдрыс Исаков провел расследование в котором рассказал о компаниях, зарегистрированных на родственников полковника милиции в отставке Жалила Атамбаева, и привел данные о сокрытии налогов. В ответ Атамбаев вчинил ему иск в 50 млн. сомов. Позже под давлением общественности, медиасообщества и политиков страны иск был отозван.

2. Отозванный иск «экс-замминистра»

Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров подал иск к газете «Азия Ньюс» иск на 10 ми миллионов сомов. Поводом стали регулярные статьи в издании «порочащие его честь и достоинство». Позже иск был отозван за примирением сторон.

3. «Хамелеон» на 300 тысяч

А вот депутат ЖК Кожобек Рыспаев через Октябрьский районный суд сумел отсудить у газеты «Ачык саясат» 300 000 сом. Поводом для иска стала статья в газете, в которой говорится, что депутат переходит из одной партии в другую, автор называет его «хамелеоном».

4. Проверка тиража

Финполиция заявила, что в выявила существенные расхождения в тиражах газеты «Супер-Инфо». А владелец газеты «Супер-Инфо» Кылычбек Султан посчитал, что это попытка рейдерского захвата оппозиционного издания. В итоге дело дошло до суда, где Фемида встала на сторону СМИ, доказав, что никаких расхождений в тиражах «Суперинфо» нет.

5. Запретный дрон всегда «сладок»

Накануне ежегодного шествия «Бессмертного полка» пресс-служба Бишкекского горкенеша неожиданно сообщила, что представителям СМИ запрещена фото и видеосъемка колонны «Бессмертного полка», которую возглавит президент Сооронбай Жээнбеков.

А также нельзя снимать колонну и с дронов, в противном случае их «собьют».

Однако глава пресс-службы президента Толгонай Стамалиева опровергла запрет на фото и видеосъемку, а также использование дронов. Она заявила, что это «глупое сообщение БГК». В итоге во время шествия дроны были успешно запущены и никто не пытался их сбить.

Семетей АМАНБЕКОВ — специально для Elgezit.kg