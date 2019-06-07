Дело о модернизации ТЭЦ: судья продлила срок содержания обвиняемых ещё на два месяца

Накануне, 6 июня в Свердловском районном суде Бишкека продолжилось открытое заседание по делу модернизации столичной ТЭЦ.

Адвокаты внесли ходатайство об изменении меры пресечения депутату Осмонбеку Артыкбаеву, бывшему заместителю главы Нацэнергохолдинга Жолдошбеку Назарову, бывшему генеральному директору ОАО «Электрические станции» Салайдину Авазову. Они просили назначить меру, не связанную с ограничением свободы. Гособвинение выступило против.

Судья, посовещавшись, вынесла решение оставить меру пресечения в виде содержания под стражей.

В целом всем обвиняемым продлили срок на 2 месяца в СИЗО ГКНБ.

Напомним, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 млрд. 439 млн. сомов.

Так, был выдвинут ряд обвинений в отношении экс-премьер-министра Сапара Исакова, экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, депутата Осмонбека Артыкбаева, экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова, бывшего заместителя главы Нацэнергохолдинга Жолдошбека Назарова, директора группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО «Электрические станции» Темирлана Бримкулова и экс-министра финансов Ольги Лавровой по факту злоупотребления должностным положением и коррупции.

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