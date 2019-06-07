Милиция задержала лидера «Айкол — Ала-Тоо» Амантура Жамгырчиева

Гражданского активиста, лидера объединения «Айкол — Ала-Тоо» Амантура Жамгырчиева задержали в Бишкеке.

Видео задержания распространили пользователи социальной сети Facebook.

Активиста задержали, когда он с десятью единомышленниками проводил флешмоб. Они шли в районе Ошского рынка с плакатом, призывающим граждан выйти на митинг 8 июня. Милиция задержала его и еще одного человека.

Участники акции отметили, что провокаций и нарушений закона с их стороны не было. Их доставили в отделение №5 Первомайского района Бишкека для написания объяснительной и через некоторое время отпустили.

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