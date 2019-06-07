В Бишкеке задержан серийный мошенник. Он обманом завладел $500 тыс.

В Бишкеке задержан серийный мошенник. Об этом сообщает МВД.
По данным ведомства, мужчина промышлял в сфере купли-продажи авто премиум-класса.
Общая сумма нанесенного им ущерба гражданам только по предварительным данным составляет около $500 тыс.
Так, в милицию обратился бишкекчанин, который заявил, что мужчина по имени Раимжан обманом завладел машиной «БМВ Х-6» стоимостью $37 тыс. и исчез. Этот же мужчина позже обманом забрал «Лексус» за $45 тыс. и скрылся.
Накануне, по подозрению в мошенничестве задержан Заитов Раимжан и водворен в ИВС ГУВД. Он ранее судим, за ним числятся более 30 аналогичных эпизодов мошенничества. Обычно он представляется Ромой. По данным СКМ МВД, от него пострадали и крупные чиновники.
«Служба криминальной милиции МВД обращается к гражданам, владеющим какой-либо информацией либо пострадавших от мошеннических действий Заитова, сообщить в СКМ МВД или позвонить по телефонам: 0312 266261, 0702850023, 0555696663», – просят в милиции.
Автор К-Nеws
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