За 3 года иностранцы через букмекерскую компанию вывели из Кыргызстана более 1 млрд сомов

За 3 года иностранцы через букмекерскую компанию вывели из Кыргызстана более 1 млрд сомов.

Об этом сообщает Анкикоррупционная служба Госкомитета национальной безопасности.

По ее данным, выявлена устойчивая схема получения доходов, организованная иностранными гражданами.

Несмотря на запрет на игорную деятельность, представители конторы «Т» через комбанки и терминалы принимали ставки на спортивные игры. Полученный доход выводил через иностранные банки.

По результатам следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы 35,7 млн сомов и $31,1 тыс. C 2016 года по настоящее время компания вывела более 1 млрд сомов.

В настоящее время задержанный руководитель ОсОО «Э» – гражданин иностранного государства Ю.А. водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Автор К-Nеws