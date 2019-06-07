К чему приведет арест Аиды Саляновой?..

3 июня МВД получило показания у экс-генпрокурора Аиды Саляновой по поводу вывоза из Кыргызстана Азиза Батукаева.

В тот же день она была заключена под стражу. 5 июня Первомайский районный суд рассмотрел ее меру пресечения свободы и оставил за решеткой до 26 июня.

По словам адвоката, обвинение Саляновой выдвинули только на основании показаний бывшего специального прокурора. Пока что общественность не проинформирована о других доказательствах. Больше всего беспокоит то, что ее заключили в СИЗО №1. Обычно некогда занимавшие высокие посты содержатся в изоляторе ГКНБ. С точки зрения гуманности могли бы продолжить следственные мероприятия, освободив госпожу Аиду под домашний арест. Нужно было учитывать ее семейное положение и 4-летнюю маленькую дочь.

Заключение под стражу Саляновой может на каком-то уровне повлиять на общественную ситуацию. Возникают некие подозрения в связи с тем, что ее заключили под стражу на основании показаний одного человека, без каких-либо других доказательств. Народ займет сторону испытывающего трудности человека, тем более женщины…

Источник: газета «Азия news» №22 от 06.06.2019 / стр. 1, gezitter.org