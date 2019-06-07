Предлагают наделить мандатом партии, которым не удалось преодолеть пороговый барьер на выборах

3 июня в Жогорку Кенеше состоялись парламентские слушания по развитию выборного законодательства.

В ходе слушаний обсуждался законопроект о внесении изменений в закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Закон был разработан рабочей группой во главе с руководителем аппарата президента Досалы Эсеналиевым. Инициаторами законопроекта выступают 25 депутатов Жогорку Кенеша. В ходе слушаний народный избранник Исхак Масалиев предложил запретить повышать зарплату учителей и врачей, повышать пенсии перед выборами:

- К сожалению, остается «сырым» проект рабочей группы, который вы рассматриваете и обсуждаете. Он не соответствует требованиям общественности. В Конституции есть принцип – избираются депутаты. А мы голосуем за готовый список имен. А разница большая. Этот законопроект одобрен в первом чтении. Во втором чтении у нас есть право вносить предложения. Мы с депутатом Бакытом Торобаевым предлагаем снизить пороговый барьер до 5%. Кроме того, мы предлагаем по специальной квоте выделить 5 мандатов для политических партий, которые получили от 3 до 5% голосов. Если госслужащие участвуют в выборах, то они должны оставить должность полностью, а не временно. Нужно сократить шоу во время агитации. Вносим предложение о запрете на повышение пенсий и зарплаты учителей, врачей во время выборов. Нужно прекращать повышать зарплату перед выборами. На каждых президентских выборах растут зарплаты. А ведь зарплата должна повышаться вне зависимости от выборов, в соответствии с состоянием страны, - сказал он.

Источник: газета «Супер-Инфо» №866 от 06.06.2019 / стр. 4, gezitter.org