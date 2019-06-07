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Ишенбай Кадырбеков, общественный деятель: «Положительно оцениваю сегодняшние аресты»

И. Кадырбеков: Поэтому сегодняшние аресты я воспринимаю положительно.

 

- По следам освобождения Азиза Батукаева уже берут под стражу тех, кто некогда находился на вершине власти. Как вы к этому относитесь?

 

- Мы сильно опозорились после освобождения Батукаева. Я считаю правильным то, что этот вопрос вновь поднимается и соответствующих людей начали привлекать к ответственности. Если мы хотим пресечь подобное, то каждое дело нужно изучать своевременно, глубоко, чтобы виновные ответили перед законом. Поэтому сегодняшние аресты я воспринимаю положительно. Хорошо, если они будут работать объективно, не политизировать вопрос, действуя в рамках закона. Если в этот вопрос не вмешается политика, то должен ответить тот, кто виновен.

 

 

 

Источник: газета «Азия news» №22 от 06.06.2019 / стр. 5

           

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