Кыргызстанские трудовые мигранты начали уезжать в Болгарию и Германию вместо Турции

Растет число кыргызстанцев, уезжающих на заработки в Болгарию и Германию, а в Турцию, наоборот, уменьшается.

Об этом сообщил на пресс-конференции представитель Миграционной службы Бахтияр Толонов.

По его словам, за 5 месяцев 2019 года через частные агентства и информационно-консультационный центр в Турцию уехали более 2 тыс. человек, тогда как в 2017 году количество уезжающих в Турцию мигрантов составляло более 27 тыс. человек.

Миграционная служба связывает причину такой тенденции с резким падением турецкой лиры. Вследствие этого кыргызы сейчас едут в Болгарию, Германию.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org/