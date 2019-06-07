Кыргызстанские трудовые мигранты начали уезжать в Болгарию и Германию вместо Турции

Растет число кыргызстанцев, уезжающих на заработки в Болгарию и Германию, а в Турцию, наоборот, уменьшается.
Об этом сообщил на пресс-конференции представитель Миграционной службы Бахтияр Толонов.
По его словам, за 5 месяцев 2019 года через частные агентства и информационно-консультационный центр в Турцию уехали более 2 тыс. человек, тогда как в 2017 году количество уезжающих в Турцию мигрантов составляло более 27 тыс. человек.
Миграционная служба связывает причину такой тенденции с резким падением турецкой лиры. Вследствие этого кыргызы сейчас едут в Болгарию, Германию.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org/
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