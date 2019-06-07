Манаса Арабаева задержали. Значит, Рустам Маманов будет оправдан?

Ровно год назад был взят под стражу известный общественный деятель, меценат, экс-депутат Жогорку Кенеша Рустам Маманов.

С тех пор прошло много времени, но Государственный комитет национальной безопасности даже не удосужился прокомментировать расследуемое дело, возбужденное в отношении экс-депутата.

Тогда некоторые средства массовой информации сообщили, что Рустам Маманов и его бизнес-партнер Рустам Воинов обвинялись по факту рейдерства. Говорили, что они отобрали землю какого-то китайского бизнесмена. Ранее адвокат ОсОО «Цинхуа» Кайрат Загибаев распространил ложную информацию среди общественности: «Пытаются рейдерским путем отобрать имущество на 34 млн долларов». Но по результатам журналистского расследования нам удалось доказать, что китайские бизнесмены сами оказались аферистами международного уровня, рейдерами и спекулянтами.

Бывший теневой «властелин» судей, правоохранительных органов Манас Арабаев был недавно взят под стражу, что имеет непосредственное отношение к сегодняшнему делу. Пока Рустам Маманов и Воинов пытались защитить свое имущество, нажитое непосильным трудом, китайские аферисты при помощи Арабаева начали «выигрывать» в судах. Сообщается, что «властелин» судей получил определенную сумму в долларах за такую услугу. Судя по тому, как руки следствия дотянулись до Арабаева, можно ожидать, что пострадавшие Рустамы – Маманов и Воинов будут оправданы.

Автор: Арина Рысбаева

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 05.06.2019 / стр. 7, gezitter. org

