Опера «Манас», гала-концерт и выставка – культурная программа к саммиту ШОС и госвизиту Си Цзиньпина

В рамках проведения саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и госвизита председателя Китая Си Цзиньпина в КР в Бишкеке пройдет ряд культурных мероприятий.

Как рассказала на пресс-конференции в агентстве «Кабар» заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента КР Назгуль Ташпаева, 11-12 июня в Театре оперы и балеты им.

А.Малдыбаева состоится опера «Манас» в рамках госвизита Си Цзиньпина в КР.

«В первый день на просмотр оперы приглашены делегаты стран-участниц ШОС, во второй день опера будет открыта для всех желающих. Опера «Манас» ставится Центральным оперным театром Китая и ее продюсером является продюсер Центрального оперного театра Юан Пин, а режиссер - Ван Ен Су. В опере представляют великие победы Манаса, его сына Семетея, а также героизм и любовь к родине. Раскрывается образ Семетея, который, как и его отец, встает на защиту своего народа, стремится его сплотить и прилагает все усилия для укрепления мира, дружбы и согласия», - сообщила она.

Назгуль Ташпаева отметила, что с 8 по 14 июня сцена Театра оперы и балета будет предоставлена китайской стороне для подготовки и организации вышеназванного мероприятия.

Кроме того, в рамках саммита ШОС и госвизита председателя КНР в КР с 13 по 15 июня в Бишкеке состоится художественная выставка.

«Организаторами выставки являются правительство Кыргызстана и Центр культурного обмена «Путешествие во имя мира» Китая. Концепция художественной выставки разработана, целью ее является укрепление и интеграция культурных связей между странами-членами ШОС, обмен опытом и ознакомление с достижениями каждой страны. На сегодня получены подтверждения на участие в выставке «Многогранная цивилизация – единый путь» 45 художников из 22 стран. Из них 35 художников – представители иностранных государств, из которых 15 – из Китая. Кыргызстан представлен 10 художниками. Среди иностранных гостей представлены российский художник Александр Лавров, заслуженный художник Узбекистана Алишер Аликулов, казахстанский художник Владимир Проценко, итальянский художник Даниель Фолзорано и китайские художники», - добавила она.

Ташпаева обратила внимание на то, что будет представлено порядка 90 картин, изданы каталоги.

«Посещение кыргызско-китайской выставки с участием двух глав государств запланировано на 13 июня в госрезиденции. В дальнейшем выставка с участием художников стран СНГ и дальнего зарубежья будет проходить 14-15 июня в здании Музея изобразительных искусств им. Г.Айтиева», - подчеркнула участник пресс-конференции.

Помимо этого в Бишкеке вечером 13 июня пройдет гала-концерт.

«Его концепция и программ уже закреплена. Концерт состоит из трех частей: пролог – это театральная постановка, концертная программа, состоящая из четырех частей, и последняя часть будет состоять из вокальной и хореографической композиции. Художественным руководителем концерта является Султан Раев, а режиссером - Алтынбек Максутов. Авторы сценария - Султан Раев и Кайрат Иманалиев», - сообщила она.

Назгуль Ташпаева отметила, что концерт покажет основную значимость Великого Шелкового пути, который является символом традиций и культуры народов.

«Посредством сценической хореографии и пластики будет показано театральное представление о ШОС. С 1 июня идут репетиции в Национальной филармонии. В концерте принимают участие артисты из стран-членов ШОС, среди которых двое из России, из Индии - 2, из Китая – 2, из Казахстана - 2, из Узбекистана – 2, из Таджикистана – 2, из Пакистана – 1», - подчеркнула она.

По ее словам, из Кыргызстана в гала-концерте примут участие порядка 700 человек, среди них 8 кыргызстанцев приглашены из-за рубежа.

«Это известные артисты Жениш Исманов, Орозбек Бакытом, Жумадыл Дурусалиев, Жамиля Раимбекова, Лейла Асанбекова, Канат Надырбек уулу и Э. Сапожникова», - заключила Ташпаева.



Кабар