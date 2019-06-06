Премьер-министр отреагирует на поведение Абдраимова, оскорбившего журналистку

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев оценит действия полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова, оскорбившего журналистку.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Мухаммедкалый Абылгазиев сожалеет по поводу ситуации с чиновником такого ранга и журналистом, так как подобный инцидент бросает тень на всю исполнительную ветвь власти, - комментируют в ведомстве. - Глава правительства всегда требует от руководителей государственных органов открытой и прозрачной работы. Он всегда подчеркивает, что только таким образом можно добиться повышения уровня доверия граждан к власти и к принимаемым государством решениям. Особенно это касается вопросов взаимодействия с представителями журналистского сообщества, которые всегда обращают внимание на самые актуальные вопросы в обществе».
В связи с этим, как заверили в пресс-службе правительства, после изучения всех обстоятельств инцидента Мухаммедкалый Абылгазиев рассмотрит вопрос о даче оценки действиям Т.Абдраимова.
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