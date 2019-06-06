Сотрудники охранного агентства вымогали деньги, часть просили отдать натурой

Сотрудники четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в шантаже с вымогательством.
Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
По ее данным, 28 мая в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась жительница столицы Т.А. Неизвестные представились работниками одного из частных охранных агентств и начали вымогать 10 тысяч сомов. В противном случае угрожали передать сотрудникам милиции некую запись с камер видеонаблюдения, где якобы запечатлены неправомерные действия ее несовершеннолетней дочери.
Вымогатели предлагали заявительнице расплатиться с ними деньгами и натурой, вступив с ними в интимную близость.
Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека, и начато досудебное производство по статье 203 «Вымогательство» УК КР.
Задержан подозреваемый А.Ш., который добровольно отдал 2 тысячи сомов, ранее полученные у гражданки Т.А. Он водворен в ИВС ГУВД столицы.
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