Сотрудники охранного агентства вымогали деньги, часть просили отдать натурой

Сотрудники четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в шантаже с вымогательством.

Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 28 мая в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась жительница столицы Т.А. Неизвестные представились работниками одного из частных охранных агентств и начали вымогать 10 тысяч сомов. В противном случае угрожали передать сотрудникам милиции некую запись с камер видеонаблюдения, где якобы запечатлены неправомерные действия ее несовершеннолетней дочери.

Вымогатели предлагали заявительнице расплатиться с ними деньгами и натурой, вступив с ними в интимную близость.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека, и начато досудебное производство по статье 203 «Вымогательство» УК КР.



Задержан подозреваемый А.Ш., который добровольно отдал 2 тысячи сомов, ранее полученные у гражданки Т.А. Он водворен в ИВС ГУВД столицы.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/119815/