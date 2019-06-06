Абдраимов кетсин! Начат сбор подписей за отставку полпреда в Чуйской области

В социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова с должности полномочного представителя правительства в Чуйской области.

Активисты и журналисты запустили акцию протеста с хештегом #Абдраимовкетсин. Накануне во время событий в селе Орок чиновник отказался дать комментарий представителю СМИ, отметив, что он ответит только на вопросы корреспондентов «Ала-Тоо 24» (ОТРК).

«Ваше лицо мне не нравится», — добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress, которая задавала вопрос.



Медиаэксперты отмечают, что своим поведением чиновник нарушил не только этику госслужащего, но и другие нормы законов. В частности, в Конституции КР говорится, что «никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста» и иным обстоятельствам. В Кыргызстане каждому гарантируется доступ к информации. Нигде в законе нет нормы, что чиновники могут не отвечать на вопросы журналистов, если им не нравится их внешность.



Представители СМИ требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять меры к чиновнику и снять его с должности.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/119769/