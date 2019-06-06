Семь месторождений планируют выставить на конкурс в Кыргызстане

В 2019 году планируют выставить на конкурс перспективные месторождения Сулюкта, Кадамджай, Кара-Кече, Туюк-Каргаша, Тоголок, Наукатское, Джетим.

Об этом сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

Сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по ситуации в горнодобывающей отрасли. Он подчеркнул необходимость качественной подготовки условий конкурсов на месторождения.

Глава правительства отметил необходимость изучения вопроса о включении в условия конкурса требования по созданию непрофильных производств как составной части развития экономики региона, где расположен объект недропользования.

«Необходимо серьезно подойти к вопросу запуска перспективных месторождений, таких как Джеруй и Кичи-Чаарат, Шамбесай, и в полном объеме провести мероприятия для успешного начала деятельности на них. Рациональный и системный подход к разработке недр даст возможность снизить зависимость бюджета от льготных кредитов и грантов международных организаций и отдельных стран», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

На совещании обсуждены вопросы экологической и социальной направленности работы месторождения Кумтор.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/119780/