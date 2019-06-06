Семь месторождений планируют выставить на конкурс в Кыргызстане

В 2019 году планируют выставить на конкурс перспективные месторождения Сулюкта, Кадамджай, Кара-Кече, Туюк-Каргаша, Тоголок, Наукатское, Джетим.
Об этом сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.
Сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по ситуации в горнодобывающей отрасли. Он подчеркнул необходимость качественной подготовки условий конкурсов на месторождения.
Глава правительства отметил необходимость изучения вопроса о включении в условия конкурса требования по созданию непрофильных производств как составной части развития экономики региона, где расположен объект недропользования.
«Необходимо серьезно подойти к вопросу запуска перспективных месторождений, таких как Джеруй и Кичи-Чаарат, Шамбесай, и в полном объеме провести мероприятия для успешного начала деятельности на них. Рациональный и системный подход к разработке недр даст возможность снизить зависимость бюджета от льготных кредитов и грантов международных организаций и отдельных стран», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
На совещании обсуждены вопросы экологической и социальной направленности работы месторождения Кумтор.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/119780/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!