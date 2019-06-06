Грубость Абдраимова. Произошла словесная перепалка между рукаппарата и журналистом

Группа журналистов 6 июня провела митинг возле здания полномочного представительства правительства в Чуйской области.

После полутора часов ожидания полпред Туйгунаалы Абдраимов вышел к ним и рассказал свою версию, почему он нагрубил журналисту. После вопросов-ответов он встал и ушел. Охрана заперла дверь.

Когда журналисты вышли, руководитель Аппарата полпредства Молдакун Абдылдаев ответил, что Абдраимов уехал в село Орок.

После журналисты задали ряд вопросов Абдылдаеву. Когда он хотел повернуться и уйти, журналист потянул Абдылдаева за руку.

- Уберу руки.

- У нас есть вопросы. Шефу…

- Он мне не шеф. У нас в Кыргызстане нет шефов.

- Вы же его защищаете.

- Я защищаю? Вы сказали привести его — я привел. Хотели встретиться — я организовал встречу. Я что его защищаю? Думайте, когда говорите. Говоришь «шеф», когда я говорил «шеф»?

- Передайте вашему руководителю…

- Ты знаешь смысл слов?

- Смысл слов пусть ваш руководитель знает. Стыдно говорить так в отношении девушки.

- Я же говорю, что меня там не было и не видел.

- Вы же защищаете!

- Как я защищаю?

- Вы же бросаетесь на журналистов!

- Как я бросаюсь? Я говорю, не мешайте работе аппарата, не создавайте препятствия для работы. Я сказал, если хотите стоять, стойте.

Перепалка продолжалась еще какое-то время. После чего журналисты разъехались.

АКИпресс