Депутат местного кенеша задержан по беспорядкам в селе Орок, - источники

Он был водворен в ИВС.

Депутат местного кенеша Кылыч Бокоев был задержан по беспорядками в селе Орок Сокулукского района. Об этом сообщили источники.

Он был водворен в ИВС.

Всего по беспорядкам задержали 32 человек. 31 человек был отпущен под обязательство.

(АКИpress)