Как записаться к врачу электронным путем? Ответ Минздрава

Планируется запустить электронной портал пациента, где у него будет свой личный кабинет.

Об этом 6 июня на пресс-конференции в Бишкеке сказал заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, у пациента в рамках «Электронная запись к врачу» будет возможность увидеть, к какому центру семейной медицины он относится, когда записаться на прием к врачу.

Портал пациента будет работать на базе сайта Минздрава, добавил он.

По словам представителя Центра электронного здравоохранения Минздрава Бактыяра Станбекова, пациент может приписать себя к ЦСМ по месту проживания и обратиться к врачу за помощью.

«В данное время электронная запись работатет в ЦСМ №4 и 8 в Бишкеке, а также в ЦСМ Тонского, Тюпского районов и ЦОВП Джети-Огузского района Иссык-Кульской области», - сказал он.

Б.Станбеков отметил, что до конца 2019 года планируется запустить электронную запись во всех ЦСМ Бишкека.

«Здоровье» (АКИpress)