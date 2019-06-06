Как записаться к врачу электронным путем? Ответ Минздрава

Планируется запустить электронной портал пациента, где у него будет свой личный кабинет.
Об этом 6 июня на пресс-конференции в Бишкеке сказал заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев.
По его словам, у пациента в рамках «Электронная запись к врачу» будет возможность увидеть, к какому центру семейной медицины он относится, когда записаться на прием к врачу.
Портал пациента будет работать на базе сайта Минздрава, добавил он.
По словам представителя Центра электронного здравоохранения Минздрава Бактыяра Станбекова, пациент может приписать себя к ЦСМ по месту проживания и обратиться к врачу за помощью.
«В данное время электронная запись работатет в ЦСМ №4 и 8 в Бишкеке, а также в ЦСМ Тонского, Тюпского районов и ЦОВП Джети-Огузского района Иссык-Кульской области», - сказал он.
Б.Станбеков отметил, что до конца 2019 года планируется запустить электронную запись во всех ЦСМ Бишкека.
«Здоровье» (АКИpress)
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