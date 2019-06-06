ГСБЭП: Жертвами финансовой пирамиды оказались 270 нарынчан. Они лишились 34 млн сомов

Нарынчане, пострадавшие от действия компании, создавшей финансовую пирамиду. обратились в следственное управление СО ГСБЭП по Нарынской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.



По их словам, группа лиц, войдя в доверие и под предлогом легкого материального обогащения, убеждали вносить свои денежные средства в якобы прибыльный бизнес.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков.

Было установлено, что организаторы преступного бизнеса А. кызы Э., А. Н. и А. Р., действуя в своих интересах, в период 2017-2018-х годов на территории одного из центральных рынков Нарына открыли офис компании Five Winds.

"В целях извлечения незаконного дохода, без регистрации в органах юстиции и налоговых органах, они создали условия для деятельности финансовой пирамиды. Войдя в доверие, они предлагали участвовать в ней за возможность получения компенсации (дохода), предоставляемой преимущественно за счет привлечения других потребителей (обманутых)", - говорится в сообщении.

Как указывается, на сегодняшний день установлено более 270 обманутых жителей Нарынской области. Предварительный ущерб, нанесенный злостными действиями преступной группировки, - свыше 34 миллионов сомов. При этом минимальная сумма денежных средств, необходимых для вступления в указанную компанию, составляла более 7 тысяч сомов, а максимальная сумма составляла около двух миллионов сомов.

24 мая 2019 года в рамках досудебного производства при пересечении государственной границы через КПП "Ак-Тилек" Аламудунского района Чуйской области в порядке ст. 98 УПК Кыргызской Республики была задержана одна из организаторов финансовой пирамиды А. кызы Э. и в последующем водворена в ИВС ОВД Нарына.

В этот же день Нарынским районным судом в отношении А. кызы Э. была применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

"Если вы пострадали от незаконных действий компании Five Winds, незамедлительно обратитесь в ГСБЭП по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, 101/1, для устных обращений телефоны дежурной части: 0312 323 091, 0312 323 707.

ГСБЭП настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не поддаваться сиюминутной выгоде в незаконном материальном обогащении", - отметили в ведомстве.



URL: https://kaktus.media/392606