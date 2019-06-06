В Джалал-Абаде похитили парня из-за долгов его брата. Вынесен приговор

Вынесен приговор мужчинам, похитившим в Джалал-Абаде парня из-за долгов его брата. Об этом говорится в постановлении суда.

Имена изменены.

По версии следствия, 11 февраля примерно в 16-17 часов Замир (З. Б. М.) и Кайрат (К. У. Т.) похитили Таира (Т. Ф. Д.) возле кафе "Салтанат". Они посадили парня в машину и увезли в Бишкек, где удерживали силой.



На суде Замир вину признал частично. Он рассказал, что давно знаком с Кайратом: они вместе жили в Бишкеке. 10 февраля, по словам подсудимого, он сидел в одном из кафе столицы. К нему подошли знакомые Давран и Шамиль, сказавшие, что в Джалал-Абаде есть некий парень, старший брат которого в Москве задолжал людям крупную сумму денег.

Давран пояснил, что нужно найти в Джалал-Абаде этого парня, заставить его позвонить в Москву брату и передать, что люди ждут возврата $70 тыс.

Давран взял у знакомого машину в аренду. Вечером он вместе с Замиром и Шамилем собрались в дорогу, к ним присоединился Кайрат.

В Джалал-Абаде мужчины посадили Таира в машину и двинулись в Бишкек. Потерпевший начал кричать и сопротивляться, тогда Давран ударил его несколько раз и связал руки.

Далее, согласно показаниям Замира, Таир должен был позвонить брату, чтобы тот передал $20 тыс., но парень сказал что-то не так, тогда Давран разозлился и велел повернуть в другую сторону. Они приехали на поле и дали Таиру еще раз поговорить с братом по телефону. Брат сообщил, что у него есть только $10 тыс. А затем стал выдумывать разные отговорки, чтобы не отдавать деньги. В ответ на это Давран стал избивать Таира. Его от парня оттащил Кайрат. Тогда мужчины решили отвезти потерпевшего в Бишкек.

По дороге машина сломалась, и ее пришлось толкать. По словам подсудимого, Давран позвонил знакомому и попросил дать в аренду другую машину. Так компания пересела в "Жигули". Вечером они приехали в Бишкек, где Кайрат покинул мужчин. Остальные сняли комнату на сутки и там заночевали.

Таиру дали несколько раз поговорить с братом по телефону, но родственник продолжал придумывать всякие отговорки.

Замир утверждал на суде, что на следующий день Давран и Шамиль ушли по каким-то делам и не вернулись. Через некоторое время Таиру удалось освободиться, но подсудимый снова связал ему руки, вставил кляп к рот, запер его в комнате, а сам сбежал. На следующий день милиция задержала Замира. По словам подсудимого, его приятель Кайрат не причастен к делу.

На суде Кайрат тоже опроверг свою вину. По его словам, преступление организовали Давран и Шамиль.

В итоге суд признал Замира и Кайрата виновными и приговорил их к шести годам лишения свободы каждого.

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