Столичную милицию подняли по тревоге из-за инцидента в Сокулуке

Весь личный состав столичной милиции поднят по тревоге в связи с дракой в с.Орок Сокулукского района

По имеющейся информации, в с.Орок произошла массовая драка. Подробности происшествия не сообщаются.

Сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге и собираются в своих районных отделениях внутренних дел.

«Кабар»