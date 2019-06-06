Конфликт в Ороке. Все задержанные отпущены

В 4:30 утра сотрудники Сокулукского РОВД отпустили оставшихся семерых задержанных, которые были доставлены в отделение милиции во время конфликта в селе Ороке.
Всего в результате беспорядков задержали 31 человека, 24 отпустили после допроса поздно вечером.
На 11:00 в Ороке пройдет собрание по поводу межэтнического конфликта, разгоревшегося из-за драки нескольких подростков.
Напомним, утром 5 июня после айт-намаза в селе Орок подрались подростки. Со слов матери одного из пострадавших, на ее сына и племянника накинулись подростки с дубинками. В итоге в больнице оказались двое, их состояние стабильное. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство».
После инцидента стали собираться две группы мужчин, всего около ста человек, разделенных по этническому признаку. По официальной информации ГУВД Чуйской области, в результате конфликта в 15 домах разбиты стекла, сгорел сеновал.
После разгона местных жителей 31 человека доставили в Сокулукский РОВД. На ночь въезд в село закрыт, а территорию патрулирует милиция.
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