В связи с событиями в Ороке задержаны 25-30 человек

В селе Орок Сокулукского района возник конфликт, госпитализирован один подросток.

Его состояние стабильное, сообщили из Министерства внутренних дел. Согласно информации, утром 5 июня возникла ссора между тремя молодыми людьми, двое избили одного.

МВД зарегистрировало данный факт в Едином реестре преступлений и проступков.

Подозреваемые 23-летний А.К. и 15-летний А.А. водворены в изолятор временного содержания.

После этого возмущенные случившимся близкие пострадавшего подростка пошли на противоправные действия.

Разбиты оконные стекла в примерно 15 домах, сожжен сеновал, говорится в сообщении милиции.

В связи с произошедшим задержаны около 25-30 человек. Для урегулирования ситуации на место прибыл министр внутренних дел Кашкар Жунушалиев. МВД Кыргызской Республики предупредило, чтобы хулиганство в Сокулукском районе не рассматривали как межнациональный конфликт.

Стало известно, что Орок посетил и общался с местными жителями посол Турции в Кыргызстане Кемал Фырат.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org