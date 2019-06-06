В связи с событиями в Ороке задержаны 25-30 человек

В селе Орок Сокулукского района возник конфликт, госпитализирован один подросток.
Его состояние стабильное, сообщили из Министерства внутренних дел. Согласно информации, утром 5 июня возникла ссора между тремя молодыми людьми, двое избили одного.
МВД зарегистрировало данный факт в Едином реестре преступлений и проступков.
Подозреваемые 23-летний А.К. и 15-летний А.А. водворены в изолятор временного содержания.
После этого возмущенные случившимся близкие пострадавшего подростка пошли на противоправные действия.
Разбиты оконные стекла в примерно 15 домах, сожжен сеновал, говорится в сообщении милиции.
В связи с произошедшим задержаны около 25-30 человек. Для урегулирования ситуации на место прибыл министр внутренних дел Кашкар Жунушалиев. МВД Кыргызской Республики предупредило, чтобы хулиганство в Сокулукском районе не рассматривали как межнациональный конфликт.
Стало известно, что Орок посетил и общался с местными жителями посол Турции в Кыргызстане Кемал Фырат.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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