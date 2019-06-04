Глава Финразведки КР Гуламжан Анарбаев приходится сватом семье Матраимовых?

Депутат Искендер Матраимов бросил трубку, услышав вопрос, а в самом ведомстве пообещали ответить позже

Председатель Госслужбы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев, который в настоящее время отчитывается перед премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым по вопросу об имуществе экс-зампредседателя ГТС Раимбека Матраимова, является сватом «Раима-миллиона». Об этом в соцсетях написала депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

«Руслан Матраимов, младший из братьев, женат на родной сестре Гуламжана. Президент Жээнбеков С Ш. в курсе их родства... У нас что, вся страна окутана сетевым маркетингом Матраимовых?», - возмутилась народная избранница.

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, к которому Vesti.kg обратились за комментарием, выслушал вопрос, но отказался отвечать, бросив трубку.

Между тем в Финразведке Vesti.kg пообещали позже дать ответ.

- Как председатель выйдет из правительства, уточним вашу информацию и дадим ответ, - заверили в пресс-службе ГСФР при ПКР.





VESTI.KG

