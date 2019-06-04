С 1 по 20 июня запрещено митинговать в центре Бишкека

В Бишкеке запрещено проводить митинги с 1 по 20 июня текущего года. Об этом сообщили в МВД.



Временное ограничение на проведение различных акций и пикетов ввели из-за приближающегося заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Это решение закреплено Первомайским районным судом.

В настоящее время с общественными организациями, движениями и активистами проводят профилактическую работу - правоохранительные органы разъясняют, что им нужно воздержаться от массовых акций, митингов, пикетов, демонстраций и шествий во время подготовки и проведения саммита ШОС на центральных улицах и на площадях столицы.

Все протестные акции и митинги предложено перенести на территорию сквера имени М. Горького в Бишкеке.

Милиция будет работать в усиленном режиме. В настоящее время разработаны планы обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятия, утверждены расчеты сил и средств.

"Усиление личного состава милиции вводится в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в период подготовки и проведения мероприятия. Для этих целей будут привлечены сотрудники ГУВД Бишкека и центрального аппарата МВД КР. Органы внутренних дел возьмут под охрану маршрут движения колонн, места проведения мероприятия и проживания делегаций. Кроме того, усилен контроль за поведением лиц, от которых можно ожидать совершения противоправных действий", - проинформировали в ведомстве.

В МВД добавили, что в самой столице и на автодороге Бишкек – аэропорт "Манас" будут вводиться временные краткосрочные ограничения движения автотранспорта.

ГУОБДД МВД просит всех горожан и гостей столицы сократить передвижения на автотранспорте по обозначенным маршрутам либо заблаговременно проработать альтернативные маршруты для своего движения.

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