Алмазбек Атамбаев выступит на митинге СДПК против коррупции 8 июня

В субботу, 8 июня, СДПК проведет митинг под названием "За реальную борьбу с коррупцией".

Митинг пройдет в 11:00 у здания "Форума".

Главные требования, которые будут звучать - это борьба с коррупцией и независимость судов. На митинге выступит Алмазбек Атамбаев, приглашены лидеры партий, политические и гражданские активисты.

"Главное требование в том, чтобы правоохранительные органы, ГКНБ, генпрокуратура, финполиция не превращались в репрессионный орган для подавления инакомыслия, особенно в отношении тех, кто сейчас приближен к Атамбаеву. Второе требование - это независимость судебных органов, чтобы из "Белого дома" не спускались решения. Также потребуем, чтобы не было лицемерия в борьбе с коррупцией, когда настоящие коррупционеры ходят на свободе, а некоррупционеры находятся под стражей. Действия такого рода очень сильно снижают доверие населения к властям", - сказал член СДПК Адиль Турдукулов.

Организаторы отметили, что митинг пройдет в любом случае.

"Запрет на проведение митинга с 1 по 20 июня было принято решением Первомайского суда, предполагается, что митинговать нельзя в центре горда. Здание "Форума" расположено в Октябрьском районе. В любом случае митинг будет, потому что это наше конституционное право. Уведомление не отправляли и не собираемся, ведь то, что мы заявляем, уже можно считать публичным уведомлением", - сказал Турдукулов.



Отметим, Рита Карасартова вчера, 3 июня, пыталась провести митинг с таким лозунгом у "Белого дома". Митинг не состоялся, но требования к властям были озвучены.

Напомним, в апреле экс-президент Алмазбек Атамбаев заявлял, что через два месяца выйдет на митинг, если Жээнбеков не выполнит ряд требований.



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