Дата окончания поста Орозо. Мнения ДУМК и Чубака ажы Жалилова разделились

Ежегодно в Кыргызстане возникают проблемы с определением точной даты начала и конца месяца Орозо.
В предыдущие годы по указанию Духовного управления мусульман Кыргызстана, бывало, держать пост начинали на день раньше, чем во многих странах. В этом году возникла проблема с датой окончания Орозо. Мнения ДУМК и экс-муфтия разделились.
Еще вчера, 3 июня, задолго до наступления вечера в пресс-службе муфтията сообщили, что Орозо айт выпадает в этом году на 5 июня, а праздничный айт-намаз пройдет традиционно в 7:30 на Старой площади. Однако с вечера 3 июня не прекращаются споры о том, что пост закончился.
Официальная позиция ДУМК: 4 июня последний день поста, Орозо айт - 5 июня. Мнение муфтията разделяет и Совет улемов Кыргызстана.
"4 июня продолжаем держать пост. Не впадайте в панику и не нарушайте свой пост. Не впадайте в грех", - заявил ночью муфтий Максат ажы Токтомушев.
Соответственно, Министерство труда и социального развития 5 июня объявило выходным днем.
"Мы ориентируемся на Духовное управление мусульман Кыргызстана. Если они сказали, что Орозо айт 5 июня, значит выходным будет эта дата, если они скажут, что в другой день, то тот день будет выходным", - сказали в пресс-службе ведомства.
С главой ДУМК не согласился экс-муфтий Чубак ажы Жалилов. Аудио и видео, на которых он говорит, что пост закончился и наступил праздник Орозо айт, рассылают кыргызстанцы. Ряд стран, в том числе и Саудовская Аравия, объявила сегодняшний день праздником Орозо айта.
"Астрономическая обсерватория в Саудовской Аравии заявила, что увидела новый месяц. Из этого следует, что 4 июня, во вторник, начинается новый месяц лунного календаря – шавваль, который ознаменовывает первый день праздника окончания поста - Ураза-байрам", - передает информационно-аналитический портал Голос Ислама.
URL: https://kaktus.media/392482
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!