В больницу доставили беременную без признаков жизни. Реанимировать ее не удалось

В Кара-Бууринском районе Ошской области в больницу доставили беременную без признаков жизни.

Об этом рассказали в медучреждении.



Женщину, 1991 года рождения, находившуюся на 37-й неделе беременности, в организацию здравоохранения привезли вчера, 3 июня, в 10:40. Незамедлительно начатые реанимационные мероприятия продолжительностью 25 минут эффекта не дали. Тело женщины отправлено в морг.

О произошедшем медики сообщили в правоохранительные органы. Что случилось с женщиной, пока неизвестно.

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