Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание о ходе проверки фактов, озвученных в журналистском расследовании радио «Азаттык»

Бишкек, "Саясат. kg". Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил ускорить расследование.



Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание о ходе проверки фактов, озвученных в журналистском расследовании радио «Азаттык».

В ходе совещания был обсуждён ход проводимой работы по тщательной проверке фактов, озвученных в журналистском расследовании радио «Азаттык».

Как доложил председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Гуламжан Анарбаев, в 2014 году заключение ведомства по озвученным в журналистском расследовании радио «Азаттык» фактам вывода денежных средств было передано Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, в 2016 году данное заключение также повторно было передано Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

«Заключение, где фигурировали указанные в журналистском расследовании компании, фамилии, суммы выведенных из страны средств, было передано в указанные государственные органы. В настоящее время служба финансовой разведки совместно с финансовой полицией проводит повторное изучение факта вывода из страны 700 млн долларов США. Речь идет о рынке «Дордой» и Кара-Суйском рынке, а также о переводах средств в Турцию и страны Европы», — сказал он.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил ускорить расследование.

«Нужно не только обеспечить тщательную и объективную проверку, но и своевременно информировать общественность. По итогам проверки гражданам должна быть предоставлена основанная на доказательствах исчерпывающая информация, объективность которой будет неоспоримой», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.



