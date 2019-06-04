Матраимов: Уйду с работы, если будет конфликт интересов

Исламбек Матраимов по собственному желанию ушел с должности начальника Управления внутренних расследований и безопасности Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.
Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, отвечая в прямом эфире "5 канала" на вопросы относительно озвученных в расследовании "Азаттыка" миллионов.
"Мой младший брат написал заявление и ушел из Финпола. Я депутат, меня выбрал народ. У меня есть 45 тыс. избирателей. Если придёт письмо о конфликте интересов, то я уйду с работы", – заявил Искендер Матраимов.
Он добавил, что временное отстранение от работы – это только депутатское мнение.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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